В результате взрыва неустановленного устройства в поле возле Попасной Луганской области ранены двое трактористов.

Трактористы, работающие в поле между Попасной и селом Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

– Пострадавшие парни, жители села Троицкое 1993 и 1971 годов рождения, получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия, – сообщил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко.

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Сейчас они находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы, их состояние здоровья удовлетворительное.





















На Донбассе два тракториста подорвались на мине / 5 фотографий

Недавно в оккупированной Горловке Донецкой области в результате взрыва снаряда пострадали 70-летняя женщина и пятилетняя девочка.

Источник: Юрій Клименко