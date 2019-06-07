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Факты / Происшествия

На Донбассе два тракториста подорвались на мине

В результате взрыва неустановленного устройства в поле возле Попасной Луганской области ранены двое трактористов.

На Донбасі два тракториста підірвалися на міні

Трактористы, работающие в поле между Попасной и селом Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

– Пострадавшие парни, жители села Троицкое 1993 и 1971 годов рождения, получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия, – сообщил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко.

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Сейчас они находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы, их состояние здоровья удовлетворительное.

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На Донбассе два тракториста подорвались на мине / 5 фотографий

Недавно в оккупированной Горловке Донецкой области в результате взрыва снаряда пострадали 70-летняя женщина и пятилетняя девочка.

ИсточникЮрій Клименко

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