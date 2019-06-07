Сильные ливни и град спровоцировали потом в Севастополе.
В Севастополе, который находится в аннексированном Крыму, из-за непогоды затопило улицы и дворы.
В результате сильных ливней и града жителям города приходится ходить по пояс в воде, автомобили затопило, а улицы больше напоминают реки.
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Кроме того, из-за непогоды сильные перебои с транспортом. Таксисты и вовсе отказываются выходить на рейсы.
Потоп в Севастополе: авто под водой, улицы превратились в реки / 4 фотографии
К слову, в одном из сел Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.
Источник: КП
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