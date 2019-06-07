В Германии жестоко убили украинку, участницу шоу Україна має талант Аллу Клишту.

Участницу шоу Україна має талант 3 (2011 год) Аллу Клишту жестоко убили в Германии, а потом выбросили в реку Рейн на юго-западе страны.

33-летняя украинка пропала еще в конце апреля, а 18 мая ее тело было найдено. Однако об этом стало известно только сейчас.

Тревогу забили, когда девушка не вышла на работу. Она работала в парке развлечений Европа-Парк, расположенном в немецком городе Руст. Алла Клишта принимала участие в шоу под названием Night Beat Angels.

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По подозрению в убийстве был арестован 30-летний парень артистки, но официальных обвинений ему не предъявили. Знакомые говорят, что “он был милым, но отношения у них были нестабильные”. Недавно они расстались, но продолжали работать вместе.





















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Алла Клишта была рекордсменкой Украины по числу одновременно раскручиваемых обручей – прокрутила 102 хула-хупа общим весом 20 килограммов. Также она была участницей немецких и румынских аналогах шоу Україна має талант.

На гибель Аллы Клишты отреагировали представители Україна має талант, они выложили в ее память ролик:

– Памяти Аллы Клишты посвящается. Давайте вспомним путь артистки на проекте, историю ее жизни и самые яркие номера необычной девушки. Мы помним твой талант. Вечная память.

К слову, бывший сотрудник больницы в Германии получил второй пожизненный срок, его признали виновным в убийстве 85 пациентов.

Фото: Alla Klyshta