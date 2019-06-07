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Факты / Происшествия

В Моршине женщину убило ударом молнии

В Моршине (Львовская область) женщина погибла от удара молнии.

молния

55-летняя женщина погибла от удара молнии в Моршине Львовской области.

Женщина занималась работами на приусадебном участке в момент, когда в нее попала молния.

На месте события работает следственно-оперативная группа.

Читайте: Во Львовской области молния поразила супругов, мужчина погиб

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.

Решается вопрос об открытии уголовного производства и назначении экспертизы.

К слову, в одном из сел Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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