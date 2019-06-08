В городе Ла-Ринконада (Испания) в результате поломки аттракциона пострадали люди.
В городе Ла-Ринконада (Испания) 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона в парке развлечений.
Известно, что среди пострадавших – пятеро детей.
Девятерых людей пришлось госпитализировать в местные больницы. Состояние одной 13-летней девочки оценивают как тяжелое.
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Жизни остальных пострадавших детей ничего не угрожает.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
К слову, в городе Белгород-Днестровский (Одесская область) мужчина погиб в результате падения с аттракциона.
Источник: El Diario de Sevilla
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