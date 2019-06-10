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Метро Олимпийская открыли после проверки

Станция метро Олимпийская была закрыта на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

олимпийская заминирована

13.02 Станция Олимпийская открыта после проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

В Киеве закрывали станцию метро Олимпийская из-за звонка о минировании.

В пресс-службе Киевметрополитена сообщили, что станция закрыта на вход и выход.

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Информация о возобновлении работы будет опубликована после завершения проверки.

Напомним, около 11.00 10 июня были закрыты станции метро Театральная и Золотые ворота из-за звонка о минировании.

Взрывчатку не обнаружили и спустя 40 минут станции возобновили работу в штатном режиме.

Также из-за якобы минирования была закрыта станция метро Теремки, но ее работу уже восстановили.

Источник: КП Киевский метрополитен

Фото: wikipedia.org

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