Станция метро Олимпийская была закрыта на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.
13.02 Станция Олимпийская открыта после проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
В Киеве закрывали станцию метро Олимпийская из-за звонка о минировании.
В пресс-службе Киевметрополитена сообщили, что станция закрыта на вход и выход.
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Информация о возобновлении работы будет опубликована после завершения проверки.
Напомним, около 11.00 10 июня были закрыты станции метро Театральная и Золотые ворота из-за звонка о минировании.
Взрывчатку не обнаружили и спустя 40 минут станции возобновили работу в штатном режиме.
Также из-за якобы минирования была закрыта станция метро Теремки, но ее работу уже восстановили.
Источник: КП Киевский метрополитен
Фото: wikipedia.org