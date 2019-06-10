9 июня в Винницкой области произошло ДТП, в результате которого большое количество химикатов попало в реку Рось. Факты ICTV разбирались, какие последствия аварии в регионе и есть ли угроза катастрофы.

9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в притоку реки Рось, перевернулся и загорелся. В результате ДТП, которое произошло около 5.00, одна тонна препаратов попала в водоем.

В Кабмине уже заявили, что угроз в связи с выбросом химикатов в Рось нет, что подтверждают также и эксперты. В то же время в реке некоторые химические соединения превышают нормы предельно допустимой концентрации, из-за чего был организован подвоз питьевой воды автоцистернами для жителей Збаржевки.

Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в воду и кражи этих веществ у сельхозпредприятий. Правоохранители не исключают умышленный поджог авто с химикатами.

Какие химикаты попали в Рось

Сначала Белоцерковская РГА Киевской области сообщила, что вода была загрязнена инсектицидом Нурел Д.

Позже власти опровергли эту информацию, заявив, что среди препаратов, которые попали в реку Рось, инсектицидов не было.

– Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день, – сообщил первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко.

По информации СМИ, из автомобиля, попавшего в аварию, вытекли фунгициды Колосаль (в объеме 110 л.), Бицепс Гарант, Вензер, Мастер-Пауэр (180 л.), Пиктор, Тилмор (110 л.), Тарпал; гербициды: Прима, Тарга Супер, Титус (порошок).

Последствия, о которых уже известно

Вследствие загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции. Поэтому водоснабжение в Умани и Белой Церкви осуществляется только из резервных источников. По подсчетам ГСЧС, запаса воды хватит на трое суток.

Чтобы обезопасить людей и домашних животных, зону ЧП обозначили ограничительными лентами, а жителей населенного пункта обеспечили привозной питьевой водой.

Власти Белой Церкви обнародовали карту расположения общественных колодцев.

По информации Белоцерковской районной администрации, на территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов.

Позже в Винницкой ОГА заявили, что пока фактов гибели представителей местной фауны не зафиксировано.

Эту информацию подтвердила сотрудница реабилитационного центра для птиц и зверей Лунная долина Елена Будзинская.

Предварительно, сумма убытков из-за похищения ядохимикатов в Липовецком районе составляет 700 тысяч гривен. В Козятинском районе злоумышленники причинили ущерб предварительно на 170 тысяч гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Есть ли угроза?

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось в Винницкой области нет, и городские водоканалы снова могут работать в штатном режиме.

По информации эколога Александр Познякова, в воду попала группа продуктов, которые по классификации относятся к третьему классу токсичности (умеренно опасные). Эксперт объясняет, что речь идет не о инсектициде Нурел Д, о котором сообщалось ранее.

– То есть ситуация больше местного уровня (локальная), чем катастрофическая, – пояснил он.

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