В Черновицкой области из летнего лагеря в Репужинцях с симптомами отравления госпитализированы 30 детей.
В результате отравления в лагере на Буковине в больницу госпитализированы 30 детей.
Заместитель директора Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Торский рассказал, что 9 июня получили жалобы на боль в животе и рвоту у 30 детей, которые отдыхают в лагере в Репужинцях.
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Туда выехали специалисты лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.
В то же время в Госпродпотребслужбе Черновицкой области сказали, что состояние больных детей – легкой тяжести.
В лагере работает комиссия, которая устанавливает причину отравления детей.
Напомним, в Харьковской области годовалого ребенка отравили нитратами.
Источник: АСС