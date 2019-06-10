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Массовое отравление в лагере на Буковине – 30 детей в больнице

В Черновицкой области из летнего лагеря в Репужинцях с симптомами отравления госпитализированы 30 детей.

Массовое отравление в лагере на Буковине – 30 детей в больнице

В результате отравления в лагере на Буковине в больницу госпитализированы 30 детей.

Заместитель директора Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Торский рассказал, что 9 июня получили жалобы на боль в животе и рвоту у 30 детей, которые отдыхают в лагере в Репужинцях.

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Туда выехали специалисты лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.

В то же время в Госпродпотребслужбе Черновицкой области сказали, что состояние больных детей – легкой тяжести.

В лагере работает комиссия, которая устанавливает причину отравления детей.

Напомним, в Харьковской области годовалого ребенка отравили нитратами.

ИсточникАСС

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