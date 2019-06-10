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Факты / Происшествия

На Хмельнитчине в отделении почты произошла утечка химикатов

10 июня около 11.00 на одном из почтовых отделений города Староконстантинов Хмельницкой области произошла утечка химического вещества.

На Хмельнитчине в отделении почты произошла утечка химикатов

В почтовом отделении города Староконстантинов Хмельницкой области произошла утечка неизвестного химического вещества. Ликвидировать разлив опасной жидкости были направлены две единицы техники и восемь человек спасателей.

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Как выяснилось позже, опасным веществом оказался Норил, который находился в одной из посылок. Из-за механического повреждения пластиковая тара разгерметизировалась, и ее содержание попало в окружающую среду.

Норил используется для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей.

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На Хмельнитчине в отделении почты произошла утечка химикатов / 2 фотографии

К слову, 9 июня в Винницкой области произошло ДТП, в результате которого большое количество химикатов попало в реку Рось.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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