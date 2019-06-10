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Факты / Происшествия

На концерте в Одессе ветер повалил металлическую конструкцию

В Одессе во время концерта на Потемкинской лестнице 9 июня шквальный ветер повалил металлическую конструкцию.

На концерті в Одесі вітер повалив металеву конструкцію

В результате сильного ветра на Потемкинской лестнице в Одессе во время концерта упала высокая металлическая конструкция с колонками.

Судя по кадрам видео, никто, к счастью, не пострадал.

Два человека, которые стояли рядом, успели вовремя отскочить в сторону.

Читайте: На фестивале Kozak FEST ураган сорвал крышу сцены

Напомним, на фестивале Kozak Fest 1 июня ветер сорвал крышу сцены. В результате погиб один человек, двое травмированы.

Источник: Думская

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