В городской больнице № 1 Мариуполя умер 2-летний мальчик.
2-летний мальчик умер в городской больнице № 1 Мариуполя при принятии капельницы с лекарством.
Во время принятия лекарства у ребенка начались судороги и он умер в реанимации.
Полиция проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами.
Ребенок попал в больницу из-за полученных 29 мая ожогов.
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Мальчик получил ожоги 30% тела, сев в кастрюлю с кипятком, которую заранее приготовила его мать для купания детей.
Ребенка срочно доставили в стационар ожогового отделения городской больницы.
К слову, в Калифорнии 11-летняя девочка умерла из-за аллергической реакции на компонент зубной пасты.
Источник: прокуратура Донецкой области