В городской больнице № 1 Мариуполя умер 2-летний мальчик.

2-летний мальчик умер в городской больнице № 1 Мариуполя при принятии капельницы с лекарством.

Во время принятия лекарства у ребенка начались судороги и он умер в реанимации.

Полиция проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами.

Ребенок попал в больницу из-за полученных 29 мая ожогов.

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Мальчик получил ожоги 30% тела, сев в кастрюлю с кипятком, которую заранее приготовила его мать для купания детей.

Ребенка срочно доставили в стационар ожогового отделения городской больницы.

К слову, в Калифорнии 11-летняя девочка умерла из-за аллергической реакции на компонент зубной пасты.

Источник: прокуратура Донецкой области