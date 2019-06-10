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Факты / Происшествия

Украинцы не могут вылететь из Борисполя в Египет более 12 часов

Пассажиры рейса PQ 7001 Киев – Хургада не могут вылететь из аэропорта Борисполь более 12 часов.

борисполь

Из аэропорта Борисполь украинцы не могут вылететь более 12 часов из-за переноса рейса.

Рейс PQ 7001 Киев – Хургада был запланирован на 00.05, потом пассажирам сообщили о поломке самолета.

В связи с этим рейс переносили несколько раз.

На горячей линии аэропорта сообщили, что время вылета устанавливает авиакомпания. В данном случае – SkyUp.

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По словам пассажиров, им пообещали подать аэробус буковинских авиалиний с вылетом в 15.00.

В Борисполе подтвердили наличие рейса BQ 7001 в Хургаду авиаперевозчиком Bukovyna Airlines.

– Но я не могу вам гарантировать, что пассажиров с рейса SkyUp пересадят на этот самолет, – сказал диспетчер горячей линии аэропорта.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в декабре 2018 года. Тогда три рейса в Шарм-эль-Шейх (Египет) из аэропортов Львов и Борисполь задерживались более чем на 12 часов.

Источник: УНН

Фото: Dreamstime

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