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Факты / Происшествия

Вертолет врезался в крышу небоскреба в Нью-Йорке

В центре Нью-Йорка вертолет протаранил здание, после чего начался пожар.

Вертолет врезался в крышу небоскреба в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в районе Манхэттен вертолет совершил жесткую посадку на крышу 54-этажного здания. После чего начался пожар.

Читайте: В Ровенской области разбился военный вертолет – четверо погибших

По словам представителей правоохранительных органов, по меньшей мере один человек погиб в результате аварии.

Ранее Факты ICTV писали, что в Мексике разбился вертолет Ми-17, который принадлежал военно-морскому флоту России.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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