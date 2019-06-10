В реке Рось, в которую накануне попали химикаты из-за ДТП, специалисты не обнаружили следы опасных инсектицидов.

Первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко сообщил, что среди препаратов, попавших в реку Рось во время ДТП, инсектицидов не было.

Эти вещества, используют в сельском хозяйстве и они безопасны для окружающей среды.

– В результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксированы концентрации опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности. После использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день, – сказал он.

Гижко отметил, что на участке реки у села Збаржевка не нашли инсектицид Нурел Д

По состоянию на 10.00 утра анализ воды в трех местах показал, что на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано никаких превышений предельно допустимой концентрации химических веществ.

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Превышение допустимых норм содержания фунгицидов и гербицидов зафиксировано только в месте, где они попали в реку.

Эти вещества были украдены из агропредприятия в Винницкой области.

– На одном из агропредприятий области похищено около тонны ядохимикатов. Преступники, убегая с места происшествия, не справились с управлением, в результате чего автомобиль с ядохимикатами перевернулся в водоем. В результате ДТП автомобиль вспыхнул, на место происшествия сразу вызвали подразделения ДСНС, – рассказал Гижко.

Напомним, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось.