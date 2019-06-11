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Факты / Происшествия

В Киевской области мужчина покусал полицейского

В Киевской области мужчина напал на полицейских.

В Киевской области мужчина покусал полицейского

В селе Деревянко Киевской области местные жители вызвали патрульных из-за мужчины, который травил на соседей собаку и стрелял из рогатки.

Когда стражи порядка прибыли на место, то мужчина начал им угрожать.

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При попытке задержания правонарушителя, одного из правоохранителей нападающий ударил по лицу, а другого укусил за ногу, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

Задержанному инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области мужчина вызвал полицейских, поскольку ему якобы угрожал брат. Когда правоохранители приехали на вызов, на них напали с топором.

Фото: patrolpolice_ua

Источник: Нацполиция

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