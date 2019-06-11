В Киевской области мужчина напал на полицейских.

В селе Деревянко Киевской области местные жители вызвали патрульных из-за мужчины, который травил на соседей собаку и стрелял из рогатки.

Когда стражи порядка прибыли на место, то мужчина начал им угрожать.

Читайте: 52-летняя женщина продавала гранаты в подземном переходе в Днепре

При попытке задержания правонарушителя, одного из правоохранителей нападающий ударил по лицу, а другого укусил за ногу, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

Задержанному инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области мужчина вызвал полицейских, поскольку ему якобы угрожал брат. Когда правоохранители приехали на вызов, на них напали с топором.

Фото: patrolpolice_ua