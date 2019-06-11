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Прокуратура открыла дело по факту пожара в Одесской психбольнице

Прокуратура Одесской области открыла уголовное производство из-за пожара в психиатрической больнице.

Прокуратура открыла дело по факту пожара в Одесской психбольнице

Прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по факту служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям в результате пожара в областном медицинском центре психического здоровья.

Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве о нарушении установленных правил пожарной безопасности в учреждении и по факту умышленного убийства, умышленного уничтожения или повреждения имущества, повлекшего гибель людей согласно ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины.

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Также прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Напомним, 10 июня в Одессе в результате масштабного пожара в психиатрической больнице погибли шесть человек.

Фото: Думская

Источник: Интерфакс-Украина

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