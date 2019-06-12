Во Львове во время празднования свадьбы отравились 47 человек.
В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция были госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане Червона рута во Львове.
По состоянию на 12 мая число госпитализированных увеличилось до 47 человек.
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К слову, в Черновицкой области 30 детей с симптомами отравления попали в больницу.
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