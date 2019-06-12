На Полтавщине, в селе Оленевка, во время движения загорелся маршрутный автобус. Пострадавших нет.

Автобус, следовавший сообщением Верхние Плавни – Кобеляки, сегодня в 13 часов загорелся во время движения.

В салоне находились 25 пассажиров, однако все успели выйти из автобуса. Среди людей пострадавших нет.

Автобус сгорел почти дотла. По предварительной версии состоялось замыкание электропроводки.

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Нацполиция призывает перевозчиков проверять техническое состояние транспортных средств перед выездом. В случае выявления подозрений на неисправность – не выпускать автотранспорт на маршрут.

К слову, в городе Благовещенское (Кировоградская обл.) от удара молнии сгорело здание райадминистрации.