В селе Пятка Житомирской области 50-летний мужчина попал из ружья в соседского подростка.

В селе Пятка Чудновского района 12-летний подросток был ранен из мелкокалиберной винтовки. Его с ранением спины госпитализировали в больницу.

Для выяснения обстоятельств ЧП на место приехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Они установили, что вероятно 50-летний крестьянин, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Он попал в соседского подростка, который находился на своем дворе.

Идет следствие.

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