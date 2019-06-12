В селе Пятка Житомирской области 50-летний мужчина попал из ружья в соседского подростка.
В селе Пятка Чудновского района 12-летний подросток был ранен из мелкокалиберной винтовки. Его с ранением спины госпитализировали в больницу.
Для выяснения обстоятельств ЧП на место приехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Они установили, что вероятно 50-летний крестьянин, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Он попал в соседского подростка, который находился на своем дворе.
Идет следствие.
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Напомним, что 31 мая двое полицейских ранили из ружья 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком. 3 июня мальчик умер в больнице.
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