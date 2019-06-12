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Факты / Происшествия

В Харькове трехлетний мальчик отравился отбеливателем

В Харькове госпитализировали трехлетнего мальчика, который дома выпил отбеливатель.

Лікарня

В Харькове в реанимацию госпитализировали трехлетнего ребенка, который отравился отбеливателем.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что отбеливатель, которым отравился мальчик, стоял на столе на кухне.

Ребенок долил в емкость с отбеливателем воды, после чего выпил жидкость.

По информации полиции, родители в тот момент находились дома в соседней комнате.

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Сейчас состояние здоровья ребенка удовлетворительное.

Полицейские проверяют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.

К слову, во время празднования свадьбы Львове отравились 47 человек.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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