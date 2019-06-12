В Харькове госпитализировали трехлетнего мальчика, который дома выпил отбеливатель.
В Харькове в реанимацию госпитализировали трехлетнего ребенка, который отравился отбеливателем.
Сотрудникам полиции удалось выяснить, что отбеливатель, которым отравился мальчик, стоял на столе на кухне.
Ребенок долил в емкость с отбеливателем воды, после чего выпил жидкость.
По информации полиции, родители в тот момент находились дома в соседней комнате.
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Сейчас состояние здоровья ребенка удовлетворительное.
Полицейские проверяют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.
К слову, во время празднования свадьбы Львове отравились 47 человек.
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