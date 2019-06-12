Почти год назад в Киеве на женщину напал таксист. Он подобрал пассажирку возле ночного клуба, но отвез не домой, а в лес.

Водитель такси ограбил пассажирку и едва не убил. Ей чудом удалось вырваться из его рук.

Полиция нашла нападавшего только через несколько месяцев.

На его след вышли благодаря ломбарду, куда он время от времени сдавал украшения Светланы. Стоимость украденного – 48 тыс. грн.

Выяснилось также, что 46-летний Сергей все это время работал водителем по поддельному паспорту, который он тоже похитил у своего пассажира.

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Женщина до сих пор боится вечером выходить на улицу и избегает безлюдных мест, потому что суд отпустил подозреваемого в разбойном нападении под круглосуточный домашний арест.

По ее словам, теперь водитель ее преследует. Сам таксист свою вину отрицает.

Вскоре суд все же арестовал водителя на два месяца, без права внесения залога. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Полтавщине ограбили банк.