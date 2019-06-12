Преступник знакомился с женщинами через интернет, а при близкой встрече грабил их.

38-летний житель Кривого Рога в течение последних пяти лет обманывал женщин из Киевской, Николаевской и Херсонской областей.

Мужчина знакомился с женщинами через сайт знакомств, а при близкой встрече грабил их. Последнюю свою жертву – 42-летнюю жительницу Павлоградского района – мужчина избил и связал, после чего вынес из дома телефоны, деньги и золотые украшения. Ценные вещи сбывал в Запорожской области

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Также установлено, что злоумышленник уже находился в розыске по Киеву за совершение серии мошенничеств.

11 июня подозреваемого задержали по двум статьям – разбой и мошенничество. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Для установления причастности мужчины к аналогичным преступлениям полиция обращается к женщинам, которые стали жертвами преступления по подобной схеме, с просьбой обратиться с заявлением в органы внутренних дел.

К слову, в Борисполе правоохранители заблокировали перевозку особо крупной партии наркотиков из стран Ближнего Востока.