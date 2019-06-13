На Харьковщине правоохранители предотвратили теракт на территории КП Харьковводоканал, который пытался устроить человек, завербован ФСБ РФ.

Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ задержали жителя Харьковской области после попытки совершения теракта на территории комплекса водоподготовки Днепр КП Харьковводоканал в поселке Краснопавловка.

– По словам задержанного, в феврале 2019 он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в городе Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию, – говорится в сообщении.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.

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– По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила, – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая.

Злоумышленнику объявлено подозрение о совершении преступления по факту диверсии. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Запорожье сотрудникам СБУ удалось предотвратить масштабный теракт, который собирался устроить мужчина из Донецка.