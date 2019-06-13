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Факты / Происшествия

Завербованный Россией мужчина пытался совершить масштабный теракт на Харьковщине

На Харьковщине правоохранители предотвратили теракт на территории КП Харьковводоканал, который пытался устроить человек, завербован ФСБ РФ.

Завербованный Россией мужчина пытался совершить масштабный теракт на Харьковщине

Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ задержали жителя Харьковской области после попытки совершения теракта на территории комплекса водоподготовки Днепр КП Харьковводоканал в поселке Краснопавловка.

– По словам задержанного, в феврале 2019 он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в городе Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию, – говорится в сообщении.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.

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– По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила, – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая.

Злоумышленнику объявлено подозрение о совершении преступления по факту диверсии. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Запорожье сотрудникам СБУ удалось предотвратить масштабный теракт, который собирался устроить мужчина из Донецка.

Источник: СБУ

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