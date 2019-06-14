Вследствие минометного обстрела Марьинки пострадали четверо граждан, среди которых 9-летний ребенок.
Минометный обстрел Марьинки начался 14 июня, около 5.00 утра, по данному факту возбуждено уголовное производство относительно террористического акта.
– Сейчас задокументировано повреждения трех домов и хозяйственных помещений. Пострадала целая семья, проживающая по улице Шевченко, – отметили в полиции.
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Повреждены жилые дома расположены на улицах Шевченко и Героев Чернобыля.
– По улице Шевченко в доме 292 проживает большая семья из семи, четверо из них получили ранения различной степени тяжести.
86-летнего дедушку, двух женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализовали, – сообщают правоохранители.
В самом тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию.
Напомним, 8 июня в районе проведения ООС вооруженные формирования РФ 28 раз нарушили режим прекращения огня.