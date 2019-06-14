Минометный обстрел Марьинки начался 14 июня, около 5.00 утра, по данному факту возбуждено уголовное производство относительно террористического акта.

– Сейчас задокументировано повреждения трех домов и хозяйственных помещений. Пострадала целая семья, проживающая по улице Шевченко, – отметили в полиции.

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Обстрел Марьинки: ранены четыре человека, среди них ребенок / 8 фотографий

Повреждены жилые дома расположены на улицах Шевченко и Героев Чернобыля.

– По улице Шевченко в доме 292 проживает большая семья из семи, четверо из них получили ранения различной степени тяжести.

86-летнего дедушку, двух женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализовали, – сообщают правоохранители.