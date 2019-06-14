В Тернополе полуторагодовалый ребенок находится в тяжелом состоянии из-за падения из окна на втором этаже частного дома.

Несчастный случай произошел в Тернополе 13 июня в обеденное время в частном доме.

Полицейские установили, что мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку, которая его не выдержала, и ребенок выпал из окна на втором этаже.

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В это время в доме были мать и старший ребенок.

По ее словам, дети играли в своей комнате, а она на несколько минут вышла в спальню.

Мальчика немедленно госпитализировали, у него разрыв внутреннего органа.

Ребенка прооперировали, его состояние стабильно тяжелое.

Нацполиция призывает родителей заботиться о безопасности детей и дает несколько советов, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

Напомним, в Святошинском районе Киева в результате падения из окна погибла 7-летняя девочка.