В Полтавской области сын вернулся домой из тюрьмы, но вместо того, чтобы радоваться освобождению, после праздничного застолья избил и изнасиловал собственную мать.

Люди напуганы, потому что каждый раз, когда к женщине наведываются ее сыновья, которых у нее пятеро, покоя нет никому.

Подогретый алкоголем 42-летний мужчина беспощадно избил и изнасиловал 62-летнюю мать.

Женщина испугалась за свою жизнь, поэтому решилась вызвать полицию.

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Виталий убежал полями и скрывался в лесополосе, но уже через несколько часов его задержали.

После условно-досрочного освобождения мужчина пробыл на свободе всего неделю. Теперь ему грозит за изнасилование матери до 5 лет.

Женщина имеет пятерых детей, и когда-то в Абрамовку уже наведывался один из ее сыновей – тоже сразу после тюрьмы. Мужчина тогда до смерти избил 36-летнего местного жителя.

К слову, недавно в Херсонской области мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку.