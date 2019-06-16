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Факты / Происшествия

Тело повисло на столбе! Под Днепром мужчину убило током

Под Днепром мужчину при выполнении работ на электроопоре убило током, его тело повисло на столбе.

Тело повисло на столбе! Под Днепром мужчину убило током

16 июня, около 14.30,  в дачном кооперативе под Днепром электрика убило током.

Предварительно установлено, что мужчина был электриком. Он полез на столб, чтобы произвести работы. Во время этого он ухватился за штырь и его ударило током. Почему погибший не соблюдал технику безопасности — неизвестно.

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Сейчас тело застряло на лестнице. Ожидается приезд спасателей, судмедэкспертов и следователя. Тело достанут с высоты с помощью спецоборудования.

К слову, в Киеве 13-летний подросток получил 45% ожогов тела в результате удара током на крыше электрички.

Источник: Информатор

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