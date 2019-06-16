Под Днепром мужчину при выполнении работ на электроопоре убило током, его тело повисло на столбе.

16 июня, около 14.30, в дачном кооперативе под Днепром электрика убило током.

Предварительно установлено, что мужчина был электриком. Он полез на столб, чтобы произвести работы. Во время этого он ухватился за штырь и его ударило током. Почему погибший не соблюдал технику безопасности — неизвестно.

Читайте: В Одесской области 10-месячного младенца убило током

Сейчас тело застряло на лестнице. Ожидается приезд спасателей, судмедэкспертов и следователя. Тело достанут с высоты с помощью спецоборудования.

К слову, в Киеве 13-летний подросток получил 45% ожогов тела в результате удара током на крыше электрички.