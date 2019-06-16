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Факты / Происшествия

Убили полицейского и съели: в Харькове судят семью каннибалов

В Харькове в подвале дома нашли тело растерзанного человека, у которого не было внутренних органов и головы.

Убили полицейского и съели: в Харькове судят семью каннибалов

В Харькове отец с сыном убили мужчину, а его тело съели. Правоохранители мгновенно установили личность убийц, ведь они даже голову жертвы выбрасывать не стали, оставили у себя на балконе

Евгений Петров, которого отец и сын Костюковы буквально разобрали на куски – просто пришел в гости на рюмку. Рассказал, что он бывший правоохранитель. И это было роковым решением. Старший Костюков схватился за нож и начал кромсать гостя. Его же сын Ярослав держал жертву и по указанию отца расчленял бездыханное тело.

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На суде же  старший из подозреваемых молчит. Хотя Чрезвычайным новости ответил – к убийству Евгения Петрова его сын не причастен.

Кроме того, оба Костюкова теперь категорически отрицают, что ели человеческое мясо.

А вот бывшая жена и сын съеденного Евгения Петрова требуют моральной компенсации – полумиллиона гривен. И это заявление откровенно возмущает старшего Костюкова. Платить семье убитого – Максим категорически не соглашается.

Сейчас допрошены почти все свидетели, остался только один. Вроде, он хорошо знает не только уголовных гурманов, а и был знаком с тем, кого они подали к столу. Свои показания он будет давать прямо в зале суда уже на следующем заседании, 5 августа.

К слову, в Краснодарском крае (Россия) задержана семья каннибалов, которая с 1999 года похищала, убивала и съедала людей. Из своих жертв они делали консервы.

Источник: Надзвичайні новини

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