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Факты / Происшествия

Взрыв в Киеве: в полиции назвали вероятную причину

В столичной полиции заявили, что взрыв в Киеве могла повлечь за собой утечка газа в одном из гаражей.

Взрыв в Киеве: в полиции назвали вероятную причину

В центре Киеве 15 июня прогремел мощный взрыв.

– Взрыв произошел предположительно от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва, – заявили в полиции.

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По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что взрыв в Киеве на улице Тургеневская полностью разрушил три гаража и уничтожил три автомобиля.

Источник: Нацполиция

Фото: Информатор

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