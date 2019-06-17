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Факты / Происшествия

В Киеве фельдшер пытался пронести наркотики в СИЗО

В Киеве оперативники задержали фельдшера, который пытался пронести в СИЗО марихуану и метадон.

В Киеве фельдшер пытался пронести наркотики в СИЗО

В Киеве фельдшер пытался пронести в СИЗО метадон и марихуану в футляре для очков.

45-летний фельдшер планировал занести в спецучреждение запрещенные вещества, чтобы в дальнейшем продать заключенным. Злоумышленника полицейские задержали на входе в помещение.

Во время поверхностного осмотра в футляре для его очков и в пачке сигарет обнаружили четыре пакета с марихуаной и 20 свертков с метадоном. По ценам черного рынка, общая стоимость наркотических средств составляет более 40 тыс. грн.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 307 УК Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Борисполе задержали груз с наркотиками на $1 млн.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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