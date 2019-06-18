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Алкотестер зашкаливал: в Запорожье мужчина отпраздновал День отца и въезал забор

В Запорожье водитель DAEWOO Lanos въехал в забор собственного дома.

Алкотестер зашкаливал: в Запорожье мужчина отпраздновал День отца и въезал забор

В Запорожье мужчина был настолько пьяным, что не смог заехать во двор собственного дома. В его крови было 4,16 промилле алкоголя. Допустимая норма – 0,2 промилле алкоголя.

– Рекордное количество алкоголя в крови, так водитель отпраздновал День отца. У мужчины за рулем стражи порядка заметили явные признаки алкогольного опьянения – нечеткая речь, запах алкоголя из полости рта, дрожание пальцев рук. Водитель согласился на предложение патрульных пройти проверку на алкотестере, – говорится в сообщении.

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На 50-летнего водителя патрульные составили админпротокол и забрали водительское удостоверение.

К слову, в Хмельницкой области туристический автобус сообщением Неаполь-Херсон столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погиб человек.

Источник: Патрульная полиция

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