В Запорожье водитель DAEWOO Lanos въехал в забор собственного дома.

В Запорожье мужчина был настолько пьяным, что не смог заехать во двор собственного дома. В его крови было 4,16 промилле алкоголя. Допустимая норма – 0,2 промилле алкоголя.

– Рекордное количество алкоголя в крови, так водитель отпраздновал День отца. У мужчины за рулем стражи порядка заметили явные признаки алкогольного опьянения – нечеткая речь, запах алкоголя из полости рта, дрожание пальцев рук. Водитель согласился на предложение патрульных пройти проверку на алкотестере, – говорится в сообщении.

Читайте: Снес отбойник и перевернулся: в Винницкой области автобус с людьми слетел в кювет

На 50-летнего водителя патрульные составили админпротокол и забрали водительское удостоверение.

К слову, в Хмельницкой области туристический автобус сообщением Неаполь-Херсон столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погиб человек.