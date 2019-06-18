В Одесской области уже пятые сутки ищут 11-летнюю Дарью Лукьяненко, которая исчезла 13 июня. В ходе поисков пропавшей девочки волонтеры нашли на обочине чей-то палец.
В Одесской области продолжаются поиски 11-летней Дарины Лукьяненко, которая исчезла 13 июня.
Влонтеры, прочесывая местность в Ивановском районе, на обочине нашли часть пальца взрослого человека. Он был завернут в большой целлофановый пакет, в котором также лежала мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами.
Находку передали в полицию. Пока неизвестно, связано ли это как-то с исчезновением ребенка.
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В воскресенье вечером появилась информация о находке на кладбище поселка Ивановка. Гвардейцы натолкнулись на незарегистрированную свежую могилу без надгробия. Копнув, они увидели человеческие останки завернутые в целлофан.
Медики установили, что тело принадлежит взрослому мужчине. Причины смерти выясняют правоохранители.
Напомним, в операции по поиску 11-летней Дарьи Лукьяненко участвуют полицейские из пяти ближайших к Ивановке райотделов полиции, нацгвардейцы, десятки работников ГСЧС и более ста волонтеров.