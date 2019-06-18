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В Херсонской области авто упало в Перекопский канал: погибли три человека

В Херсонской области в результате ДТП погибли три человека, в том числе два ребенка.

В Херсонской области авто упало в Перекопский канал: погибли три человека

В Херсонской области автомобиль водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в Перекопский канал.

ЧитайтеКровавое ДТП в Киеве: четверо погибших, на трассе пробка

В результате аварии погибли три человека: мужчина и два ребенка.

Тела всех погибших были подняты из воды.

Ранее Факты ICTV писали, что в Винницкой области пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на боковую часть.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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