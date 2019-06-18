В Мариуполе произошла авария с водопроводом, в результате чего жителе могли наблюдать фонтан высотой в пять этажей.

В Мариуполе рабочие во время замены трубопровода случайно повредили трубу. В результате этого образовался фонтан под очень сильным давлением. Его высота достигает пяти этажей.

Прорыв трубы произошел 18 июня, около 9.00 на проспекте Металлургов, 87.

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Жители района остались без питьевой воды. В настоящее время работы по замене трубопровода продолжаются.













В Мариуполе прорвало трубу – из-под земли бьет 15-метровый фонтан / 3 фотографии

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Источник: 0629.com.ua