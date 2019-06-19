В Рубежном Луганской области после купания в местном озере в больницу с отравлением попали 18 человек, позже число пострадавших увеличилось до 27.

В Рубежном из-за купания в озере отравились 18 человек, из них 15 – это дети. Позже стало известно, что количество пострадавших больше – 27 человек. Все они доставлены в инфекционное отделение больницы. Сейчас они в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничего не угрожает.

Информация об отравлении поступила в полицию 18 июня около 22.00.

– По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное, – написала пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

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Полиция выясняет обстоятельства происшествия и причины отравления.

Позже пресс-служба ГСЧС сообщила, что количество госпитализированных увеличилось до 27.

– В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже Малибу и купались в озере Песочное в Рубежном, – говорится в сообщении.

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