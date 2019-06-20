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Факты / Происшествия

В Киеве авто сбило на переходе женщину с ребенком – водитель сбежал

На Протасовом Яру в Киеве Volkswagen сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с ребенком.

У Києві авто збило на переході жінку з дитиною

Водитель Volkswagen после наезда на двух пешеходов – женщину и ребенка – пытался скрыться с места ДТП.

Но свидетели помогли патрульным задержать мужчину.

О пострадавших известно только то, что их госпитализировали, один из них – в критическом состоянии.

Читайте: Кровавое ДТП в Киеве: четверо погибших, на трассе пробка

Недавно в Киеве водитель вылетел на тротуар и сбил двух женщин.

Источник: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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