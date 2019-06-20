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Факты / Происшествия

В киевском суши-баре отравился мужчина

В Киеве мужчина отравился едой в ресторане Евразия.

суши

В пресс-службы Госпродпотребслужбы рассказали, что 12 июня мужчина отравился едой в ресторане Евразия, который находится по адресу проспект Победы, 84в.

Его госпитализировали с диагнозом острая кишечная инфекция.

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В лабораторном центре Миндздрава подтвердили, что отравление связано с употреблением еды в ресторане.

Специалисты проверили указанное заведение и обнаружили много нарушений. В частности, нарушение условий хранения продуктов и неправильную разморозку мяса и рыбы.

Фактам ICTV в Евразии рассказали, что ничего не знают об инциденте.

К слову, в Черновицкой области 30 детей с симптомами отравления попали в больницу.

Источник: Госпродпотребслужбы

Фото: Dreamstime

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