Черкасский журналист Вадим Комаров, которого избили 4 мая, скончался в больнице 20 июня, не приходя в сознание. У следствия две версии нападения.

Нападение на журналиста Вадима Комарова коллеги связывают с его профессиональной деятельность, потому что накануне он обещал обнародовать сенсационные материалы о местных чиновников.

Полиция Черкасской области открыла уголовное производство по статье Умышленное тяжкое телесное повреждение.

Правоохранители рассматривают две версии: профессиональная деятельность и внезапный корыстно-насильственный конфликт с неизвестным.

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Уголовное производство открыли по статье Умышленное тяжкое телесное повреждение.

Телефон и кошелек Комарова не исчезли – поэтому версию об ограблении пришлось отбросить.

Ни убийц, ни заказчиков дерзкого нападения до сих пор не нашли.

Глава Нацполиции Сергей Князев пообещал, что прикладут максимум усилий, чтобы это преступление не осталось в разряде нераскрытых.

Напомним, 4 мая в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова. Впоследствии ему сделали операцию, он впал в кому. 20 июня Комаров умер в больнице.