В Луксоре (Египет) сильный ветер унес в горы воздушный шар, на котором находились 11 туристов.
11 туристов на воздушном шаре унесло сильным ветром в горы в Луксоре (Египет).
Власти организовали спасательную операцию.
Для поиска воздушного шара был задействован самолет и армейские подразделения.
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Туристы были найдены и никто из них не пострадал.
Медики осмотрели каждого туриста и отметили, что серьезных травм никто не получил.
Воздушные шары в Луксоре часто меняют траекторию полета из-за неблагоприятных погодных условиях, но туристы все равно покупают билеты на полеты.
Напомним, в Феодосии ветер поднял воздушный шар, когда в корзине находился только маленький ребенок.
Источник: Ahram Online