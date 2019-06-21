В Луксоре (Египет) сильный ветер унес в горы воздушный шар, на котором находились 11 туристов.

11 туристов на воздушном шаре унесло сильным ветром в горы в Луксоре (Египет).

Власти организовали спасательную операцию.

Для поиска воздушного шара был задействован самолет и армейские подразделения.

Читайте: На Львовщине мужчина выпал из корзины воздушного шара

Туристы были найдены и никто из них не пострадал.

Медики осмотрели каждого туриста и отметили, что серьезных травм никто не получил.

Воздушные шары в Луксоре часто меняют траекторию полета из-за неблагоприятных погодных условиях, но туристы все равно покупают билеты на полеты.

Напомним, в Феодосии ветер поднял воздушный шар, когда в корзине находился только маленький ребенок.

Источник: Ahram Online