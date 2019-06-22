На остановке общественного транспорта в Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего.

В Кривом Роге между двумя мужчинами произошел конфликт на остановке общественного транспорта.

Один из мужчин бросил в оппонента гранату РГД-5.

В результате мужчина 1987 года рождения был ранен и его госпитализировали в больницу.

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По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.

Ранее в Днепре правоохранители задержали женщину, которая продавала боеприпасы в подземном переходе.