Подозреваемый в убийстве девятилетнего Захара Черевко признался в совершенном преступлении.

Подозреваемый в убийстве девятилетнего Захара Черевко, которого задержали правоохранители, рассказал следователям об убийстве ребенка.

Он выманил мальчика из дома под предлогом интервью. После убийства мужчина выбросил нож и молоток в озеро, где их потом нашли водолазы.

Во время заседания суда подозреваемый также признал свою вину в убийстве ребенка.

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По словам заместителя руководителя Киевской местной прокуратуры № 2 Александра Суботина, мотивом для убийства стала месть.

– Месть своему брату и матери Захара, поскольку за несколько дней до события у них была ссора и соответственно у него закралось такое желание, – сказал Суботин.

К слову, 30-летнему подозреваемому в убийстве Захара Черевко избрали меру пресечения.