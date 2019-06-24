В Киеве пятеро мужчин повредили три маршрутки, бросив в них бутылки с зажигательной смесью и дымовые шашки.

В Киеве пятеро неизвестных мужчин бросили в три маршрутки бутылки с зажигательной смесью и дымовые шашки.

Люди в результате нападения не пострадали.

Правоохранители, которых вызвали водители, зафиксировали повреждение трех маршруток и автомобиля Audi, который стоял рядом на парковке.

Отмечается, что лица злоумышленников были закрыты. После совершенного мужчины скрылись, их объявили в розыск.

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Предварительно событие квалифицировали по ч.2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, в Днепре правоохранители задержали женщину, которая продавала боеприпасы в подземном переходе.

Фото: Погляд