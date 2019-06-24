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Факты / Происшествия

В Индии 14 человек погибли во время песчаной бури

В деревне Ясол (Индия) 14 человек погибли во время собрания верующих из-за песчаной бури.

В Индии 14 человек погибли во время песчаной бури

Во время песчаной бури в деревне Ясол (Индия) обрушился шатер, в котором проходило собрание верующих. Всего в нем находилось 300 человек

14 человек погибли и минимум 50 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

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По данным полиции, многие погибли из-за поражения электрическим током от оборвавшихся проводов и под обломками.

Правоохранители предупредили, что количество жертв может увеличиться.

Ранее в учебном центре города Сурат (Индия) произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли 19 учеников.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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