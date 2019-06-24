В деревне Ясол (Индия) 14 человек погибли во время собрания верующих из-за песчаной бури.
Во время песчаной бури в деревне Ясол (Индия) обрушился шатер, в котором проходило собрание верующих. Всего в нем находилось 300 человек
14 человек погибли и минимум 50 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.
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По данным полиции, многие погибли из-за поражения электрическим током от оборвавшихся проводов и под обломками.
Правоохранители предупредили, что количество жертв может увеличиться.
Ранее в учебном центре города Сурат (Индия) произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли 19 учеников.
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