В море Банда у побережья индонезийского острова Ямдена 24 июня произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда.

По данным Геологической службы США (USGS), его эпицентр залегал на глубине 208 км и находился в 288 км к северо-западу от города Саумлаки.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

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Подземные толчки ощущали в австралийском городе Дарвин.

Недавно землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Японии.

Источник: USGS