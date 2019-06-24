В море Банда у побережья индонезийского острова Ямдена 24 июня произошло землетрясение магнитудой 7,3.
Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда.
По данным Геологической службы США (USGS), его эпицентр залегал на глубине 208 км и находился в 288 км к северо-западу от города Саумлаки.
Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами в регионе не объявлялась.
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M7.3 #earthquake – 288km NW of Saumlaki, #Indonesia
2019-06-24 02:53:40 (UTC), 6.389°S 129.220°E, 208.3 km depth
Map courtesy @USGS pic.twitter.com/bE9LaONRM0
— Stephen Holler (@StephenHoller) 24 июня 2019 г.
Недавно землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Японии.
Источник: USGS