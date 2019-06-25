77-летняя женщина получила закрытый перелом плеча и укусы нижних и верхних конечностей из-за нападения пса в Василькове.

В Василькове собака бойцовской породы сорвалась с цепи и напала на 77-летнюю женщину. Прохожие позвонили в скорую.

Пожилую женщину госпитализировали с закрытым переломом левого плеча и множественными кусаными ранами верхних и нижних конечностей.

Читайте: Загрызла насмерть. Парень натравил собаку на свою девушку во время свидания

На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции.

Пса, напавшего на женщину, удерживают под строгим наблюдением и ограниченным передвижением.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Проводится досудебное расследование.

К слову, в селе Никольском Херсонской области собака напала на 9-летнюю девочку и разорвала ей лицо.