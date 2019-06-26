Пожар в Киеве на складах секонд-хенда на Борщаговке локализован.

Пожар на складах секонд-хенда на Борщаговке локализован спасателями.

– Оперативная информация по состоянию на 21.30. Пожар в складском здании в с. Петропавловская Борщаговка локализован, – сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте: Пожар в Киеве: появилось видео горящих складов секонд-хенда на Борщаговке

Всего для тушения пожара в Киеве было задействовано 70 человек и 14 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что 26 июня в 19.30 на складах секонд-хенда на Борщаговке возник пожар.