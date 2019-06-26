Национальная полиция с начала 2019 года разоблачила несколько групп так называемых активистов, которые шантажировали и вымогали деньги у граждан за нераспространение компромата.

Среди девяти “общественных активистов”, которым уже сообщено о подозрении, руководители организаций, “которые позиционировали себя как борцы с коррупцией и произволом власти”.

В полиции рассказали, что эти псевдоактивисты тщательно готовились перед тем, как прийти к своей потенциальной жертве – собирали конфиденциальную информацию о членах семьи, готовили фейковые материалы компрометирующие содержания и распространяли в сети.

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Затем за полученный компромат злоумышленники требовали деньги у бизнесменов и публичных лиц.













Шантаж и вымогательство: полиция разоблачила группу псевдоактивистов / 3 фотографии

К слову, недавно в Запорожье неизвестные ударили мужчину по голове, бросили в багажник и скрылись. Так из него пытались выбить долг, но не рассчитали силы.