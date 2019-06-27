В селе Варваровка Полтавской области во дворе дома нашли мертвой 29-летнюю воспитательницу детсада.

Подозревают в убийстве молодой женщины ее 27-летнего мужа, который работает трактористом.

Его называют в селе работягой, но под действием алкоголя он иногда терял контроль над собой.

Однако женщина никогда не жаловалась на издевательства и побои.

Бездыханное тело своей жены нашел на пороге дома именно он, когда протрезвел.

Мужчина вспомнил, как вернулся в полночь, как ссорились, и он снова поднял руку на женщину.

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Она ударилась головой о колесо трактора, он помог ей подняться и ушел из дома. Но тот удар оказался роковым.

У женщины диагностировали кровоизлияние, тело и лицо – в синяках и ссадинах.

Полусиротой остался четырехлетний сын. В ту страшную ночь он был у бабушки.

Воспитывать мальчика планирует дядя, потому что отцу грозит семь лет тюрьмы.

Недавно в Запорожье мужчина убил жену, а затем покончил с собой.