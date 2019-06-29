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Факты / Происшествия

В Житомирской области 6-летняя девочка подстрелила подругу

В поселке Черняхов (Житомирская область) шестилетняя девочка подстрелила из винтовки свою подругу.

Пневматична гвинтівка

В поселке Черняхов (Житомирская область) шестилетняя девочка нанесла пулевое ранение своей десятилетней подруге во время игры.

Пневматическую винтовку, которая, скорее всего, была заряжена дети нашли во дворе одного из местных жителей.

Во время игры винтовка выстрелила, в результате чего десятилетняя девочка получила пневмострельное ранение плеча. Сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает.

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Владелец оружия рассказал, что использовал его для того, чтобы отпугивать птиц от деревьев и добровольно выдал винтовку полицейским.

Сведения о событиях внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

К слову, в Луганской области отец привязал шестилетнего ребенка цепью к двери, поскольку он не слушался.

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