В полиции опровергли слухи о насильственной смерти 2-летнего мальчика, найденного в чемодане в Черновицкой области.
Заместитель начальника ГУНП в Черновицкой области Александр Чубей и начальник управления уголовного розыска ГУНП Александр Раренко во время брифинга сообщили, что Анна Пилявская самостоятельно доставила чемодан с телом сына на место, где его нашли прохожие.
Это произошло в ночь с 26 на 27 июня.
Установлено, что Пилявская приехала в Черновцы около месяца назад и проживала вместе с сыном в арендованном доме.
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Полицейские опровергли информацию о том, что разыскиваемая может иметь при себе охотничье ружье.
Также они отметили, что слухи о следах побоев на теле ребенка не соответствуют действительности. Напротив, у мальчика не обнаружено признаков насильственной смерти.
Причину установит дополнительные исследования.
Правоохранители проводят следственные действия с родителями Пилявской, которые приехали в Черновцы.
Напомним, 28 июня в Черновицкой области нашли чемодан, в котором обнаружили тело мертвого ребенка.