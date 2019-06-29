В полиции опровергли слухи о насильственной смерти 2-летнего мальчика, найденного в чемодане в Черновицкой области.

Заместитель начальника ГУНП в Черновицкой области Александр Чубей и начальник управления уголовного розыска ГУНП Александр Раренко во время брифинга сообщили, что Анна Пилявская самостоятельно доставила чемодан с телом сына на место, где его нашли прохожие.

Это произошло в ночь с 26 на 27 июня.

Установлено, что Пилявская приехала в Черновцы около месяца назад и проживала вместе с сыном в арендованном доме.

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Полицейские опровергли информацию о том, что разыскиваемая может иметь при себе охотничье ружье.

Также они отметили, что слухи о следах побоев на теле ребенка не соответствуют действительности. Напротив, у мальчика не обнаружено признаков насильственной смерти.

Причину установит дополнительные исследования.

Правоохранители проводят следственные действия с родителями Пилявской, которые приехали в Черновцы.

Напомним, 28 июня в Черновицкой области нашли чемодан, в котором обнаружили тело мертвого ребенка.